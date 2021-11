Marlene Favela abre su corazón y habla como nunca de su matrimonio: "Fui muy feliz" La actriz de La desalmada desmontó muchas de las mentiras que se dijeron sobre su relación y contó cómo fue su etapa casada con el padre de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La armonía, la alegría y el saber estar son tres de los grandes rasgos que emana Marlene Favela. Con ella nunca hay mal rollo y todo tiene su razón de ser, incluso las cosas menos agradables. Tras su separación de George Seely, padre de su hija, fueron muchos los rumores que salieron a la luz sobre su divorcio. Ninguno dejaba bien a su ex. Ella nunca dijo una palabra más alta que la otra, prefirió guardar silencio y no echar leña al fuego. Año y medio después de la ruptura, Marlene por fin puede hablar alto y claro, pero, sobre todo, con mucha claridad, de cómo fue esa etapa de su vida antes de convertirse en mamá. Durante una entrañable conversación con el siempre carismático Jomari Goyso, quien además es su amigo del alma y padrino de su hija, la actriz de La desalmada habló con firmeza, sinceridad y mucha coherencia de la persona que por tanto tiempo ocupó su corazón. Para empezar quiso dejar claro que aunque no pudieron ser felices y comer perdices fue una mujer muy dichosa al lado del padre de su hija Bella. "Yo fui muy feliz cuando conocí al papá de mi hija, yo fui muy feliz con el papá de mi hija, yo tuve un matrimonio muy feliz", expresó. Su relación acabó, como lo hacen muchas, pero le ha dejado los mejores recuerdos de amor. Además, del mejor regalo del mundo, su princesa. Marlene Favela y George Seely Marlene Favela y George Seely | Credit: Instagram Marlene Favela (x2) A día de hoy y a pesar de la separación, la relación con su ex es muy buena por el bien de la pequeña. Y aunque viven separados ambos hacen todo lo posible para que su Bella del alma no resienta esa falta. "Yo he tratado que su entorno sea como si no estuviéramos en diferentes casas", explicó con mucha delicadeza. "Yo he tratado de que sea una niña feliz, que tenga el amor de sus padres por igual, que tenga lo que ella necesita, por igual. En mi vida mi prioridad es mi hija por encima de mí", reveló ante la amorosa mirada de su amigo. Marlene Favela y su pequeña Marlene Favela y su pequeña | Credit: Marlene Favela/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bella es su gran amor y siempre lo será, pero si aparece un caballero interesante, las puertas de su corazón están abiertas. "Yo cerrada no estoy", aseguró. "Pero mi prioridad es mi hija, yo no le voy a quitar ni tiempos, ni momentos, ni nada. Si la persona que llegue, me acepta con el paquete completo y, además, no solo me acepta sino que ama mi paquete, será bienvenido", apuntó. Mientras tanto, ella está feliz con su chiquitina y con ella misma. Quererse mucho es también su máxima prioridad para ofrecer esa seguridad a su hija. "Si llega, bienvenido", Pero si no, pues igual de contenta. Con su peque ¡ya tiene todo el amor del mundo!

