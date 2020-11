Close

Marlene Favela sobre George Seely: "No vivimos en los mismos países, pero todo gracias a Dios está muy bien" A cinco meses de haber anunciado su separación, la actriz mexicana rompió el silencio en un reciente encuentro con medios de comunicación donde habló por primera vez de cómo es la relación entre su exesposo y su hija Bella, quienes viven en países diferentes. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El día que Marlene Favela confirmó a mediados de año que su matrimonio con George Seely, el padre de su hija, había llegado a su fin la actriz mexicana dejó algo muy claro: "Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo". Y así ha sido. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje presentó este lunes ante los medios de comunicación su propia marca de muñecas, evento en el que la ahora empresaria habló por primera vez públicamente a cuatro meses de haber anunciado su separación. "Cuando yo me atreví a hablar, que lo hice en un vídeo en mi casa con mi telefonito enfrente y así, yo traté de ser bien honesta y hablarles con la verdad. Y quiero ser muy congruente con lo que dije ese día. No voy a volver a tocar el tema por respeto a mi hija", aseveró Favela. "Por respeto a mi hija, pero también por respeto a mí y también por respeto al papá de mi hija porque además yo quiero que mi vida esté llena de armonía, que no haya rollos de nada, sino que mi hija crezca en un ambiente de amor de ambos y eso es lo que estoy logrando y estoy muy feliz por eso", agregó la también heroína del melodrama Contra viento y marea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que aún no ha firmado el divorcio, aseguró que existe una buena relación entre Seely y su hija a pesar del distanciamiento físico que existe entre ambos al vivir en países diferentes. "Todo está perfecto, ahora, tienen que entender que las personas no vivimos en los mismos países entonces no es igual, pero todo gracias a Dios está muy bien y así va a seguir por el bien de mi hija, por mi bien y por el bien de todos los involucrados porque es lo más bonito", declaró. Así como está convencida de que lo mejor que pudo haber hecho en su vida fue casarse y tener a su hija, Marlene tampoco duda de que separarse fue la mejor decisión que pudo tomar. "Lo mejor que pude haber hecho en mi vida es estar ahora como estoy porque estoy muy feliz", expresó la actriz, quien busca darle un buen ejemplo a su hija a través de esta nueva aventura profesional que está iniciando y que la tiene de lo más contenta. "Lo estoy haciendo con muchísimo amor […]. Ella ahorita está empezando la vida, pero quiero irle creando un patrimonio, que ella vea que hay que trabajar, que hay que luchar por los sueños".

