Marlene Favela explica qué sucede con su esposo George Seely En pleno vendaval de rumores de crisis matrimonial, la actriz de exitosas telenovelas fue preguntada en una entrevista por el padre de su hija y así respondió la 'gata salvaje'. Por Moisés Gozález Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que si dejaron de seguirse en las redes sociales, que si hace meses que no se muestran juntos… El matrimonio de Marlene Favela y George Seely lleva varias semanas en el ojo del huracán sin que ninguno de sus miembros aclare qué está sucediendo realmente entre ellos. La actriz mexicana, que hasta ahora guardaba silencio, concedió recientemente una entrevista a su amigo, el productor de televisión Carlos Mesber, en la que no pudo evitar el tema. "¿Y tu esposo? Háblame de él", le pidió Mesber durante la entrevista. Sin ahondar demasiado en el asunto, la protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea se limitó a responder lo siguiente: "Hay varios miembros de la familia que nos agarró la cuarentena por diferentes lugares y entonces lo que estamos haciendo es quedarnos donde estamos y ser responsables", dijo la actriz, zanjando así el tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a cómo está viviendo su nueva etapa de casada y de mamá, que fue otra de las preguntas que le hizo Mesber, la reconocida intérprete de 43 años prefirió centrarse en hablar únicamente de lo mucho que está disfrutando de la maternidad. "Nunca me imaginé que ser mamá iba a ser la experiencia más hermosa de mi vida y te lo digo con todo el corazón porque cada día día, o sea despertarme y verla y cómo me ve y cuando sonríe y la primera vez que probó un alimento… Me tiene maravillada", aseguró. "Creo que estoy redescubriendo el mundo a través de ella. Me siento muy plena". Independientemente de lo que pueda estar sucediendo a su alrededor, la actriz reconoció que rara vez pierde la sonrisa ya que siempre trata de verle el lado positivo a todo. “Yo soy una chava que siempre he sido superpositiva en la vida, trato de ver las cosas lo mejor posible. No todo en la vida de todos es color de rosa y es perfecto; sin embargo, cuando tú te amas y te respetas y respetas lo que piensas, tus ideales, tus valores, quien eres, yo creo que la felicidad llega solita. Cuando yo me levanto y me veo al espejo a mí me gusta quien soy, me gusta la mujer en la que me convertí”, aseveró la estrella mexicana. "Estoy más feliz que nunca", recalcó.

