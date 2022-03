Exmarido de Marlene Favela toma drástica decisión en sus redes: "Espero que estés bien" George Seely volvió a ser el centro de todas las miradas tras dar un paso inesperado en su perfil de Instagram en el que la actriz y su hija son las grandes protagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las idas y venidas de George Seely de las redes sociales son ya conocidas. Cada cierto tiempo ocurre algo en su perfil de Instagram que deja a sus seguidores desconcertados. Después de unos meses compartiendo fotos sobre su vida, gustos, hobbies, hijos y momentos entrañables de su vida, el exmarido de Marlene Favela ha tomado una decisión. De la noche a la mañana, las publicaciones con las que había logrado alcanzar los 224 mil seguidores en dicha plataforma, han desaparecido de un plumazo. No ha cerrado la cuenta, por el contrario, ha dejado tres publicaciones muy significativas que dan a entender qué es lo que más le importa en la vida. Marlene Favela George Seely; Mezcalent | Credit: Instagram George Seely; Mezcalent Una de las más relevantes es una foto de la actriz y su hija cuando Bella era mucho más pequeña. No pone nada en el pie de foto, pero no hace falta, la imagen dice más que mil palabras. Las otras dos publicaciones tienen que ver con otro de sus hijos y con Dios. En ambos casos con manifestaciones algo misteriosas que dejaron a los usuarios sin saber muy bien qué decir. "Espero que estés bien Remy", escribió en un mensaje dirigido a uno de sus hijos con un emoji de corazón y unas manos orando. Una afirmación que genera preocupación por dejar en el aire el estado del pequeño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, su perfil era una fiesta de fotos no solo de él sino también de sus amores de quienes siempre ha presumido con orgullo. El último y más reciente post es una afirmación sobre la fe y Dios, un escrito muy emotivo que muestra el lado más espiritual del empresario. "El mayor regalo que tenemos es la libertad de creer y tener fe. Ríndete a Dios, aunque no valgamos la pena, y nunca sentirás dolor. Todo lo que te pido es que hagas esto todos los días. Dios te ama y te protege siempre", lee el mensaje. Todas las demás fotografías han desaparecido. ¿La razón? Sigue siendo un misterio. Lo que es una realidad es el amor hacia su expareja y su hija Bella, a quienes siempre tiene presentes, y viceversa.

