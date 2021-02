Close

¿Nuevo amor para George Seely? ¡Ex de Marlene Favela provoca a las redes con foto de una joven rubia! El excéntrico papá de Bella, compartió la imagen de una atractiva mujer y las felicitaciones volaron. ¿Será? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir George Seely, exmarido de la actriz Marlene Favela y papá de su hermosa hijita Bella, tiene una relación un tanto peculiar con sus redes. Después de que el empresario saltara a la fama de la mano de la bella mexicana a raíz de su relación romántica, tras su separación reapareció de forma intermitente en su cuenta de Instagram. Si bien de primeras borró todo el contenido que le unía con su pasado y dejó de seguir a todos, incluyendo a su esposa y su hija, después volvió para volver a desaparecer y para volver a reaparecer sin dar ninguna explicación. Para entonces, el atractivo Seely ya había logrado reunir a su pequeño club de fans, que debatían contra las fans de Marlene, quienes le atacaban por supuestamente abandonar a la hermosa actriz y a su preciosa bebé al poco tiempo de nacer ésta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si la última sorpresa del travieso George fue declarar su amor el 14 de febrero, día de San Valentín, al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores con una foto de una atractiva joven rubia, bajo cuya imagen no añadió texto alguno. Los comentarios felicitándole por su posible conquista no tardaron en aparecer: "¡qué mujer tan bella!" o "¡qué linda! La vida es para ser feliz. Vive y sé feliz!". Alguien más le aconsejó: "Bien por ti, George. Sé feliz y disfruta la vida al máximo. Hay puertas que se cierran, pero otras se abrirán". No hay ningún comentario negativo en su muro, ¿los borró? No se sabe, porque desde luego, si hay alguien impredecible, ese es George Seely.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Nuevo amor para George Seely? ¡Ex de Marlene Favela provoca a las redes con foto de una joven rubia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.