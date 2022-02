Ex de Marlene Favela hace una fuerte confesión sobre la actriz ¡y las redes estallan! George Seely volvió a convertirse en el centro de todas las miradas al responder a uno de sus seguidores con esta inesperada declaración sobre la intérprete de La desalmada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La discreción es la carta de presentación de Marlene Favela, especialmente cuando se refiere a su vida privada y familiar. Tras su separación con el padre de su hija, George Seely, en 2020, hizo un video explicativo para los fans y los medios y nunca más volvió a hablar al respecto. Desde entonces, su foco ha sido Bella, la hija que tiene con el empresario, y su trabajo que abarca desde nuevos proyectos empresariales hasta su regreso apoteósico a televisión con la telenovela La desalmada. Hasta el momento, George también se había mantenido muy al margen de las críticas recibidas al respecto. Sin embargo, en estos días ponía un parón a las acusaciones a su persona y dio un paso al frente. A través de un comentario, el papá de Bella se defendió a sí mismo y también lo que siente por las dos mujeres de su vida. Una declaración que dejó al descubierto una revelación inesperada. Marlene Favela y George Seely Marlene Favela y George Seely | Credit: Mezcalent; Instagram Marlene Favela Todo sucedía tras la publicación de un video en el que aparentemente está jugando al golf. Lo que empezó como algo divertido y sin importancia, acabó con un intercambio de mensajes con un usuario de Instagram que criticó su forma de vida. "¡Este hombre no trabaja! No hay sueños, ni objetivos, ni familia", escribió esta persona algo molesta. Un escrito al que George respondió, y en español. George Seely George Seely | Credit: IG/George Seely "No me conoces, amo a mi esposa y a mi hija", contestó contundente George. Una palabras que dejaron a todos boquiabiertos no solo por cómo defiende que sí tiene una familia sino por cómo se dirigió a Marlene. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la pareja se divorció hace ya más de año y medio, él sigue empleando el término "esposa" para dirigirse a ella. Una revelación que tuvo reacciones por parte de sus seguidores, algunos de los cuales le pidieron que luchara "por ellas, tienes una familia hermosa". El ex de Marlene suele ser blanco de escritos poco agradables cada vez que comparte imágenes sobre su vida actual, pero casi nunca interviene. Con esta contestación deja sobre la mesa cuáles son sus sentimientos y el gran amor y respeto que sigue uniéndole a la actriz. A pesar de su ruptura, la actriz de Gata salvaje siempre ha hecho todo lo posible para preservar la buena relación entre padre e hija con publicaciones llenas de cariño hacia su exmarido en fiestas señaladas como cumpleaños o el día del padre. Pero siempre lo ha hecho manteniendo las distancias y enfocándose solo en el bienestar de su pequeña.

