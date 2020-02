Marlene Favela comparte de qué murió su hermana menor: "Casi nunca lo converso pero sí fue algo que nos sacudió [a todos]" La hermana de la actriz mexicana tenía apenas 18 años cuando perdió la vida. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Perder a un ser querido es uno de los sucesos más dolorosos para cualquier ser humano, especialmente cuando la persona que fallece es alguien muy joven que recién está empezando a vivir. Esto precisamente fue lo que le sucedió a la actriz mexicana Marlene Favela, quien sufrió la pérdida de su hermana menor, Débora, cuando esta apenas tenía 18 años. Aunque durante mucho tiempo le costó hablar públicamente de lo sucedido puesto que el dolor que le provocaba recordar ese episodio tan triste de su vida era muy fuerte, la protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y El zorro, la espada y la rosa abrió recientemente su corazón en una entrevista para el programa Hoy y contó por primera vez cómo vivió esta pérdida. Image zoom Marlene Favela “Casi nunca lo converso […] ahorita ya puedo hablarlo un poco más pero sí fue algo que nos sacudió a mi familia y a mí”, se sinceró la estrella mexicana. La intérprete de 42 años reveló que su hermana murió de fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales. “Nos dijeron que tenía 8 años de vida cuando le diagnosticaron la enfermedad –a los tres años– y mi mamá y toda mi familia hicimos hasta lo imposible, se fueron a vivir lejos a otro país para atenderla y le alargamos la vida bastante tiempo. Hicimos hasta lo imposible. La hubiéramos llevado al fin del mundo”, reconoció Favela, quien tiene cerca de 4 millones de seguidores solo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz aseguró que nunca vio a una madre tan entregada a su hija como la suya. “Ella pasaba día y noche en el hospital cuidándola”, rememoró visiblemente emocionada. Y reveló la gran enseñanza que le dejó la pronta partida de su hermanita. “Nos deja el amor a la vida y el poder entender que alguien tiene una condición diferente a la tuya y ser respetuoso con eso, yo creo que eso es lo más bonito que puedes aprender”, concluyó. Advertisement

