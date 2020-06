Marlene Favela confirma que se separa: "Sí, pedí el divorcio" "Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo (…) yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo", aseguró la actriz. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El matrimonio de Marlene Favela y George Seely lleva varias semanas en el ojo del huracán sin que ninguno de los dos aclarara lo que estaba sucediendo realmente entre ellos. Hasta ahora. Este lunes, la actriz mexicana y estrella de telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea se apoderó de las redes para poner punto final a los rumores y decir, finalmente, que sí: le ha pedido el divorcio a su marido. "Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio", comenzó la estrella y madre de la adorable Bella Seely, nacida en octubre pasado, en un video de 7:03 minutos que colgó en Facebook. "Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas (…) era momento de dar un siguiente paso". "Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo", prosiguió la duranguense. "Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso". Image zoom Image zoom Cortesía de Marlene Favela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él", aseguró clara y concisa, pero visiblemente emocionada. "Es un hombre que respeto, que quise muchísimo". "Incluso, quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión", afirmó. "No voy a pedir ninguna pensión alimenticia", exclamó para dejar el punto de las finanzas muy en claro. "Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite".

