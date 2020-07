Marlene Favela comparte su nuevo proyecto laboral ¡y no es una telenovela! Ser mamá le ha cambiado la vida a la actriz que ahora vive entregada a su pequeña Bella y motivada a hacer otras cosas más allá de la actuación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se convirtiera en mamá de Bella hace nueve meses, Marlene Favela no ha parado. Y no solo como madre de su princesa, a la que vive entregada, sino también como influencer. La actriz de 42 años cuenta con nada menos que 4 millones de seguidores en Instagram y un canal en Youtube cuyos videos han llegado en algunos casos hasta las 400 mil visualizaciones. Su alcance es tan gigante que eso le ha convertido en la favorita de muchas marcas de ropa que anhelan que lleve sus modelos. La protagonista de La gata salvaje ha demostrado tener un estilo único, además de muy elegante, y es precisamente en ese campo que la artista tiene una gran sorpresa para sus seguidores, un nuevo proyecto que promete dar mucho de qué hablar. Image zoom Marlene Favela IG/Marlene Favela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Se trata de Marlene Favela Fashion, un trabajo relacionado con la moda, la ropa y el estilo al que ya ha dedicado un perfil en redes sociales que muy pronto se llenará de contenido. Lo que no ha desvelado todavía es si ella será la diseñadora de los modelos y diseños que comparta en cada publicación o será un espacio para propuestas varias y un contenido más diverso. Echando un vistazo a sus redes, Marlene destaca por sus posados con vestidos, conjuntos e incluso trajes de baño de lo más estilosos que no podrían tener mejor percha. Estaremos muy atentos a esta nueva andanza de Marlene que seguro se anotará otro éxito. ¡Toda la suerte del mundo!

