Marlene Favela revoluciona las redes con estas imágenes nunca vistas de su exmarido Con motivo del cumpleaños de George Seely, las redes de su hija Bella han mostrado un video conmovedor de padre e hija que ha emocionado a sus seguidores. Un detalle por parte de la actriz que no ha pasado desapercibido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela se ha ganado el respeto del público gracias a sus trabajos televisivos y su entrega como empresaria a cada proyecto. En todo ve una oportunidad para brillar y sacar algo bonito, y eso es exactamente lo que ocurre. También en lo personal. Este fin de semana, con motivo de una fecha muy especial en el calendario, la actriz de La desalmada dejaba a sus seguidores sin palabras ante un gesto muy generoso por su parte que tiene que ver con su expareja, George Seely. El papá de su hija Bella cumplía años y la pequeña, de la mano de su mamá, compartía en sus redes un video de padre e hija durante sus primeros meses de vida. Las imágenes son un puro derroche de amor y sentimiento que tocaron especialmente el corazón del cumpleañero. Desde el perfil de la chiquitina, quien ya tiene dos añitos, Bella felicitaba a su papá con esta grabación acompañada de unas cariñosas palabras. "Felicidades papá, te quiero", lee el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una gesto conmovedor al que George respondió de inmediato con varios emoticonos de corazones y un amoroso "gracias Bella". No es la primera vez que ocurre, ya el pasado Día del Padre, la peque felicitaba a su progenitor con unas tiernas imágenes de ambos juntos. Marlene Favela y George Seely Marlene Favela y George Seely | Credit: Instagram Marlene Favela (x2) Ante esta nueva publicación, cientos de fans de la pequeña y su mamá, respondieron con una larga ristra de halagos para la actriz por promover la unión de padre e hija. "Esa es una mamá de 10", "Eres una excelente mujer y madre", "Eres grande Marlene", le escribieron tan solo algunos. Y es que se deduce que este entrañable viene de la mamá de Bella, quien siempre ha mostrado un gran respeto por el padre de su princesa con quien en su día confesó que "había sido muy feliz". La actriz ha alimentado desde el minuto uno la unión familiar por encima de cualquier polémica para que su hija crezca feliz y rodeada del amor de sus padres.

