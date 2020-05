Tras los rumores de separación, Marlene Favela sorprende con la mejor de las noticias La actriz se puso sus mejores galas, ignoró el asunto del divorcio y celebró los cuatro millones de seguidores que ya tiene en Instagram. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras se dice, se comenta que Marlene Favela podría estar separándose del padre de su hija, George Seely, ella hace caso omiso a los rumores para centrarse en una de las mejores noticias. La actriz ha celebrado un acontecimiento muy importante con sus fans: ¡ha superado los cuatro millones de seguidores en Instagram! Un número redondo que ha festejado por todo lo alto. La protagonista de La gata salvaje se ha puesto sus mejores galas: vestido rojo pasión, peinado salvaje y cientos de pétalos de rosas rojas por todos lados. La ocasión lo ameritaba sin lugar a dudas. "¡Gracias! Hoy tengo cuatro millones de razones para ser feliz. Cuatro millones de corazones latiendo. Gracias, ¡los amo", ha escrito en su perfil y con la mejor de sus sonrisas. La buenísima noticia ha sido recibida por sus compañeros con un montón de aplausos y felicitaciones que le han dejado saber de inmediato. "Felicidades hermana, ¡cuatro millones es mucho!", le escribió su amiga del alma Adriana Fonseca. "Felicidades, amiga linda", le decía por otro lado la actriz Nora Salinas. Este logro, fruto de su entrega absoluta en redes a sus fans a los que deleita con videos, tips y momentos muy importantes de su vida, llega en días donde muchos se cuestionan qué está pasando con su relación personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá de Bella prefiere mantenerse al margen de ese tema y por ahora no ha dado ninguna explicación al respecto. Es cierto que desde hace tiempo no se deja ver con el empresario, por su parte él está muy desconectado de las redes, lo que hace apuntar que la pareja podría atravesar un complicado momento. Marlene opta por contar lo positivo que acontece su vida y eso incluye a su bebita y, por supuesto, estos cuatro millones de personas que la quieren, admiran y respetan por encima de todo. ¡Felicidades de todo corazón!

