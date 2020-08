Marlene Favela celebra a lo grande su 43 cumpleaños. ¡Así fue su festejo en plena pandemia! La actriz compartió fotos de lo que fue su fiesta en la que no faltó detalle. Hubo regalos, flores, adornos de ensueño y una invitada de excepción, su hijita Bella. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Definitivamente, son los 43 años mejor llevados. Marlene Favela podría quitarse una década si quisiera y no nos daríamos cuenta. El estado de felicidad en el que vive y el inmenso amor de su pequeña Bella han aportado aún más belleza y bienestar a la actriz mexicana. Esta semana y con motivo de su cumpleaños, la también influencer de moda compartía con sus más de cuatro millones de seguidores cómo había sido el día de su nacimiento. Para empezar y a juzgar por el ramillete de imágenes publicadas, ¡no faltó detalle! Estamos en el medio de una pandemia pero eso no impide que en la intimidad de nuestra casa no podamos tener una fiesta como se merece. Ella la tuvo y no podía haber sido más especial. La inolvidable gata salvaje adornó su hogar de forma exquisita, nos brindó de forma virtual un trocito de su rico pastel y recibió regalitos por todos lados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Flores, globos, dulces y más flores, ¡eso fue una fiesta de colores en toda regla! Muchos de estos detalles llegaron a la actriz fruto del cariño y el amor que se le tiene. Aunque no pudo compartirlo con toda la gente que hubiese deseado por la situación que nos ha tocado vivir en la actualidad, lo celebró en la mejor compañía de todas, su princesa Bella, con quien posó dichosa en este día tan importante en el calendario. "Tú mi mejor regalo Bella", escribió la actriz junto a la tierna imagen. Marlene está pasando por uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Acaba de lanzar su nuevo proyecto Marlene Favela Fashion, un espacio para la moda donde comparte diseños y vestidos al alcance de todas esas mujeres, madres y trabajadoras que quieren verse bellas. ¡Muchísimas felicidades por este proyecto y por un año más de vida!

