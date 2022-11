"Chapada a la antigua", Marlene Favela espera por un amor como en los viejos tiempos La actriz mexicana Marlene Favela confirmó que aunque se ha dedicado a criar a su pequeña hija en estos últimos años, ha considerado la idea de tener una nueva pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo en la vida de Marlene Favela luce que va de maravilla. No obstante la actriz mexicana, quien disfruta al máximo dedicarse de a lleno a la crianza de su hija Bella, cree que es hora de abrirse al amor, pero a su forma. "Nací en un pueblo, soy de una familia tradicional, entonces estoy acostumbrada a la conquista", dijo Favela a Mezcalent. "Que si las flores, que si el mensajito, que si la llamada. O sea, creo que no habría interés en ver a alguien, interesarme si no lo conozco, la verdad no; estoy más chapada a la antigua", aseguró. Favela confirmó que aunque se ha dedicado por tres años a su pequeña, ha considerado la idea de tener una pareja. Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela "Estoy sola, estoy dedicada cien por ciento a Bella, pero cuando llegue [una pareja] se los comparto", dijo. "El ser humano mientras respire tiene que seguir luchando, viviendo, enamorándose. Lo que pasa es que los tres primeros años de mi hija yo sí me dediqué y me sigo dedicando a ella, aunque ya digo: 'Hey, ya'. Cuando llegue el amor no le voy a cerrar la puerta, para nada", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora se está disfrutando el más genuino de todos: el de su hija. "Me ha enseñado a todo, el amor más perfecto y más transparente del mundo", sostuvo. "Disfruto todo. Veo en la mañana su carita cuando me dice: 'Buenos días mamá', 'Te amo, mamá' y yo me muero cada instante".

