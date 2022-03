Marlene Favela abierta al amor: "Lo que Dios quiera, yo feliz lo recibo" Marlene Favela se siente lista para darse una nueva oportunidad en el amor, pero que llegue cuando el destino así lo quiera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 44 años, podría decirse que Marlene Favela sigue siendo una Gata salvaje, tal como el título de la popular novela que protagonizó. Después de un tiempo soltera, tras poner fin a la relación con el padre de su hija, la actriz se siente lista para darse una nueva oportunidad en el amor, pero que llegue cuando el destino así lo quiera. "Es que esas cosas no se planean, lo que Dios quiera, yo feliz lo recibo. Lo recibo con cariño y con muchos proyectos personales y en mi carrera. Entonces, si hay tiempo perfecto y se da, perfecto, y si no vendrá en el momento que tenga que venir, esas cosas no se tienen que buscar", dijo la actriz en el programa de televisión mexicano Hoy. Cuando los conductores del programa le insinuaron que tenía muchos galanes a sus pies, Favela respondió: "¿Ah si? ¿Dónde? Pues mira, siempre hay pretendientes, por qué decirte 'ay no', sería mentirte. Siempre hay, pero no de ahora, de antes. Creo que cuando estaba casada también había galán, o sea pretendientes, y ahora que estoy soltera también", sostuvo. La actriz aseguró que no tiene ningún apuro en tener una relación, por lo que lo dejará todo en manos de Dios. "Vamos a darle tiempo para que sea la persona correcta, que sea en el momento correcto y eso solo Dios lo decide", aseguró. Luego de un año de que estuviera separada del padre de su pequeña, George Seely, la actriz declaró que había sido muy afortunada durante su relación. "Yo fui muy feliz cuando conocí al papá de mi hija, yo fui muy feliz con el papá de mi hija, yo tuve un matrimonio muy feliz", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otras ocasiones, Favela ha dicho que aunque no está cerrada al amor, su prioridad es su hija. "Yo cerrada no estoy", aseguró. "Pero mi prioridad es mi hija, yo no le voy a quitar ni tiempos, ni momentos, ni nada. Si la persona que llegue, me acepta con el paquete completo y, además, no solo me acepta sino que ama mi paquete, será bienvenido".

