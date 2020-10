Close

¿Qué se necesita para tener un sugar daddy? Marko Pérez lo sabe y lo cuenta El comediante e influencer Marco Marko Pérez se lanza a la aventura con su comedia Martes de Bendecida en honor a las mujeres que disfrutan de una relación moderna. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con las restricciones y el confinamiento debido a la pandemia, el actor e influencer Marco Pérez, tuvo que echar su imaginación y talento a andar para maximizar el éxito que había logrado con su personaje de La Bendecida. Siendo sus aplaudidos consejos, Pérez se las ingenió para alargar el guión de la serie que había creado en redes sociales y poder convertirla en su primera película, apropiadamente titulada Martes de Bendecida, en honor a las mujeres que buscan ser el accesorio perfecto para los llamados sugar daddies. “Fue una decisión sobre la marcha, pero la tomamos y decidimos. Lo que hicimos fue ampliar el guion para hacer esta película. Se ajusta muy bien al nombre porque la película sucede un martes, sucede todo el mismo día”, explicó Pérez a People en Español del proceso de rodaje. Image zoom Amy Sussman/Getty Images for People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque su personaje lo ha puesto en una plataforma internacional, el comediante asegura que no es por experiencia propia que da vida a su Bendecida, sino que gracias a sus fanáticas que han vivido o viven una situación similar. Ellas son, dijo, quienes lo ayudan a crear las situaciones y ejemplos que relata. “Empecé a hacer este formato porque es un tema muy hablado en la sociedad y es un tema que hasta genera comedia. En realidad yo no busco ofender con mi comedia, pero la sociedad está muy sensible. Yo no quiero ofender a la mujer que tomó la decisión de tener un sugar daddy porque esa es su vida”, explicó. “Resultó que todas esas mujeres son las que me escribían para darme ideas, fueron las que me daban el guion”. Image zoom Marco Perez/@MARKO Con este proyecto, Pérez asume un reto mayor al no querer esperar hasta el próximo año para estrenar la película y ponerla en las salas el próximo 7 de noviembre. “En la pandemia, los que hacemos entretenimiento tenemos una responsabilidad bien grande”, argumentó. “La gente necesita sonreír….el mundo vivió uno de los peores años que ha podido vivir. Creo que nos tenemos que sumar, por lo menos hacer un gran esfuerzo entre todos, para que por lo menos estos últimos dos meses del año podamos vivir dos meses bonitos. Que podamos sentir algo de calma con todo el desastre que vivimos durante todo este año”.

