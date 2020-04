¿Tienes problemas económicos por esta crisis? Marko puede ayudarte By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Cardi B, Oprah Winfrey, Dolly Parton, Emilio y Gloria Estefan no son las únicas estrellas que están poniendo su granito de arena para ayudar a los más necesitados en esta crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus. Marco Pérez decidió unir su fuerza con diversas empresas para ayudar económicamente a las personas que han sido duramente afectadas. Image zoom John Parra/Getty Images "Hay un problema tan grande como el virus, y es el económico que se viene. Algunos tienen para soportarlo”, escribió en sus redes sociales el venezolano quien formó marte de la lista de lo 50 más bellos 2019 . “Otros viven del día a día de su trabajo, y ahorita están muy mal y no tienen para pagar la renta ni la comida”. El influencer pidió a los afectados comunicarse con él a través de historias de Instagram con el hashtag #markoayuda en https://www.instagram.com/marko/. "Deben enviarme fotos con pruebas de la casa o el cuarto y contrato de arrendamiento, más identificación, para estar seguros de que sí son personas que necesitan el dinero y no alguien aprovechándose. También ayudaremos con recursos para comida, a quienes nos expliquen cuál es su situación”, dijo Marko y dejó claro que no permitirá que hayan estafas y si alguien lo hace quedará expuesto. "No estamos para gente con mal corazón, ni lo vamos a permitir". Marko quien es creador de la telenovela "Pasiones de Instagram" y quien también ha sido ganador de un Emmy lanzó recientemente su tema "Suéltate Niña Dura", canción que acompañará todos los capítulos de "Martes de Bendecidas". Advertisement

