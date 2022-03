Primer actor de Hollywood se rinde a los pies de Raúl González: "Orgulloso de ti" Una de las grandes estrellas de la meca del cine quedó tan impresionado que quiso compartir esta reflexión y este mensaje con el co-presentador del programa mañanero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada programa de Despierta América es una bocanada de aire fresco, de contenido y momentos únicos. Este miércoles se vivió uno de ellos. Ocurría con la llegada a plató de una de las grandes estrellas de Hollywood que acudía para presentar su nuevo trabajo cinematográfico. Lo que nadie se podía imaginar es que este primer actor de la meca del cine iba a dirigirse a Raúl González para expresarle toda su admiración. ¿Por qué? ¿Qué hizo que esto ocurriera? Pues de nuevo el esfuerzo y la entrega tuvieron sus frutos. El venezolano fue aplaudido una vez más por la transformación que ha hecho en su vida y en sus hábitos con un resultado espectacular en su físico. Esa mañana, el entrevistado en cuestión, Mark Wahlberg quiso transmitir su respeto máximo a su entrevistado a quien tuvo la ocasión de conocer hace algunos años en otro encuentro en este programa. Por aquel entonces Raúl estaba más entrado en libras y no había dado el cambio tan impresionante que tiene ahora. Casi sin creerlo, el protagonista de Father Stu, le dedicó unas palabras llenas de cariño por los logros obtenidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando vi tu fotografía de antes, dije, wow, has cambiado tanto, te felicito, que Dios te bendiga", le expresó en pleno directo. Un mensaje que también transmitió en la redes al conductor. "Tan orgulloso de ti y tu dedicación a tu salud y tu bienestar", le escribió. Raúl González Raúl González | Credit: IG/Raúl González Ante este emotivo momento, Raúl no pudo más que sentirse bendecido y sumamente agradecido. Además, no dudó en expresar a Mark que él había sido parte de su transformación, pues el actor también ha hecho lo propio en su vida, tanto física y personal, convirtiéndose en una persona mucho más espiritual y cuidadosa con ese templo que es su cuerpo. ¡Felicidades a ambos por sus inspiradoras historias!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Primer actor de Hollywood se rinde a los pies de Raúl González: "Orgulloso de ti"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.