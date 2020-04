Esposa de Mark Tacher confirma que se está divorciando La actriz de la superserie Operación pacífico (Telemundo) hizo una sesión de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales en la que habló por primera vez del tema. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No todos los televidentes que siguen cada noche la actual superserie de Telemundo Operación pacífico conocen la estrecha relación que existe o, mejor dicho, existía entre su protagonista Mark Tacher y Cynthia Alesco, la actriz que da vida al personaje de Lupe, ya que todo parece indicar que la historia de amor entre ambos actores concluyó definitivamente. Aunque la noticia corría como un rumor muy fuerte desde hace un tiempo en varios medios de comunicación, ha sido la propia Cynthia la que se ha encargado de despejar todas las dudas acerca de su estado sentimental con el galán de 42 años a través de sus redes sociales por medio de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. Image zoom Cynthia Alesco y Mark Tacher Instagram Cynthia Alesco; Cortesía TELEMUNDO Con un claro y rotundo ‘no’, Alesco confirmó que no tiene actualmente pareja y dejó claro que la boda religiosa que se estaba planeando fue cancelada. “Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, compartió la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alesco, que aún conserva en su Instagram las fotos en la que aparece en compañía de Tacher, reveló, además, que se encuentra en un proceso de divorcio. “Nomás espera a que finalice mi divorcio”, bromeó la actriz con uno de sus seguidores que le pedía que se casara con ella, reiterando así que su corazón ya no tiene dueño. Alesco, sin embargo, prefirió no ahondar en el tema, por lo que se guardó para ella los motivos de la ruptura. De lo que sí habló un poco más fue de su participación en Operación pacífico, superserie que la cadena de habla hispana transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este. “La verdad muy contenta de poder haber tenido un papel como el de Lupe que fue algo muy bonito para mí, fue una mujer que me enseñó un montón de cosas y que dio como un giro en mi vida, así que muy agradecida”, expresó Cynthia ante sus más de 70 mil seguidores. Cabe mencionar que hasta la fecha Tacher no ha dado ninguna declaración respecto al asunto de su divorcio. Advertisement

