Así habló Mark Tacher sobre su ex Cecilia Galliano y sus hijos Es bien sabido que Mark Tacher mantuvo un importante romance con Cecilia Galliano; a la distancia, qué opina el actor sobre su ex y los hijos de esta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2011, Cecilia Galliano y Alan Tacher iniciaron una relación sentimental que si bien tuvo una breve pausa, duró varios años. Pese a verse muy estables y enamorados, los actores se separaron de manera definitiva pero continúan siendo buenos amigos. Tan es así, que la primogénita de la también conductora, Valentina en alguno momento reveló que el intérprete de Fausto Beltrán Rubalcaba y Don Rodolfo Beltrán en la telenovela Mi camino es amarte era el amor de la vida de su madre. Ante ello, este se pronunció. "Son unos niños encantadores. Mi Vale espectacular, esa energía que tiene. Santy, qué digo, es Santiman", mencionó Tacher al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Ceci también lo es; es una gran mujer, que siempre he admirado y siempre admiraré. Es una mujer muy luchona que siempre ha sacado las garras por sus hijos, por salir adelante, por mantenerse vigente. Es inteligente". El famoso dejó claro que cuando concluyeron su romance no hubo infidelidades, pleitos o malos entendidos. Por ello, conservan una amistad hasta la fecha; incluso, reitera el cariño que siente por su ex. "A mi Ceci la quiero mucho", confesó. "Nos separamos desde el amor y eso es la una gran lección; eso no sucede muy a menudo. La verdad es que tuve la suerte de poderme separar de Ceci en esas condiciones". Mark Tacher, Cecilia Galliano Credit: Twitter de Cecilia Galliano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Mark Tacher ha tenido otras parejas, incluso, ahora mantiene un romance, ha dejado claro que no se quiere tener vástagos y no volver a llegar al altar. "Todo el tiempo lo he dicho; nunca lo he negado, no estoy dispuesto a casarme no a tener hijos", aclaró. "[Con mi pareja actual] desde que nos conocimos dije 'yo esto, ni el otro'. Y ella me dijo 'yo tampoco'. Entiende perfectamente lo que estamos haciendo".

