Mark Tacher por fin rompe el silencio sobre su separación El actor hace frente a las noticias de su separación de Cynthia Alesco y sorprende al revelar que se habían separadao hace mucho más de lo que muchos pensaban. Hace menos de una semana explotó la bomba al conocerse que Mark Tacher y Cynthia Alesco se separaban y cancelaban su boda religiosa. Ahora el popular conductor y actor de Telemundo ha reaparecido para hacer frente a la tormenta y hablar por primera vez de la ruptura. Su silencio había intrigado a todos pero el programa Venga la alegría (TV Azteca) pudo intercambiar unas sinceras palabras con Mark quien por primera vez abrió su corazón sobre el tema que ha sido la noticia de la semana. Y prepárense porque no solo confirmó el truene sino que también reveló que él y Cynthia se habían separado ya hace mucho tiempo. "Mi relación la terminé en junio del año pasado, sí se hizo un matrimonio civil de un minuto y medio, que fue en una situación que estábamos planeando ella y yo para dar una sorpresa en la boda religiosa, pero eso fue como en abril más o menos del año pasado, y en junio decidimos terminar la relación de ambas partes…", confesó el actor en llamada en vivo realizada desde Colombia. "Después en junio, julio en el proyecto de Operación Pacífico, porque obviamente le ayudamos a ella a que entrara a Operación Pacífico para que pudiera desenvolverse como actriz pues en ese momento empezamos a trabajar y empezaron a haber diferencias irreconciliables", confesó sincero, "las cuales llegamos a hablar en algún momento y dijimos que terminamos la relación, junio, julio del año pasado se terminó la relación y ya…". Como ahora podemos comprobar, la verdad de la separación salío a relucir casi por accidente, cuando un fan preguntó a Cynthia sobre su boda en un video que no deja de girar en la red: "Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo", compartió la actriz en su momento. Por cierto que durante su entrevista con Venga la alegría -y sin mencionar las cosas por su nombre- Tacher aprovechó para asegurar que habrá consecuencias "legales" para quienes han desatado rumores sobre él a consecuencia de las noticias de la ruptura y que incluirían un runrún de infidelidad. "Lo que se está diciendo de mi ...es una mentira infundada y ya se están tomando las medidas necesarias". Que conste.

