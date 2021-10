Marjorie De Sousa y Elysanij hablan de sus presentaciones musicales en Festival En Casa de People en Español En exclusiva, Marjorie de Sousa y Elysanij hablan de sus presentaciones musicales en Festival en Casa de People en Español. Únete a la fiesta virtual el viernes, 15 de octubre a partir de las 7 p.m. ET en Peopleenespañol.com. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie De Sousa y Elysanij prometen cautivar con sus presentaciones musicales en Festival en Casa de People en Español. La fiesta virtual será el viernes, 15 de octubre, a partir de las 7 p.m. ET en Peopleenespañol.com. "Me siento muy feliz por haber sido escogida por People En Español y celebrar la cultura latina con uno de mis temas 'Mátame'. Esta canción personalmente significa para mi fuerza, valentía, amor propio", dijo la cantante puertorriqueña Elysanij. "Como artista significa todo, ya que puedo transmitir lo que canto para muchas personas que pueden agarrarse de mí y despertar, tomar acción sobre aquello que le esté haciendo mal". La joven estrella boricua —cuyo verdadero nombre es Janielys Maldonado— saltó a la fama con una nueva versión en spanglish del éxito "Killing Me Softly" de Lauryn Hill y los Fugees. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie De Sousa y Elysanij Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for People En Español; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Por su parte, la actriz y cantante venezolana Marjorie De Sousa —estrella de telenovelas como Hasta el fin del mundo, Mi marido tiene familia y Al otro lado del muro— presentará su nueva música. "En esta oportunidad cantaré 'Ni diabla ni santa', este tema está en las plataformas digitales. Mucha gente se identifica con él por el tipo de cosas que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo con el tema de las redes sociales, que la gente opina, juzga, señala y no tiene ni idea de lo que realmente pasa, porque tampoco uno tiene que estar diciendo lo que pasa en tu vida", afirma. "Sí es un tema que te invita mucho a bailar, a vivirlo, a disfrutarlo y a decir que te valga lo que los demás piensen porque no es la realidad". Festival en Casa 2021 de People en Español Credit: People en Español La también intérprete de "Morenito de mi amor" asegura que dejará su alma en esta presentación y que conectar con sus fanáticos la llena de buena vibra. "Es de las cosas más deliciosas que puedes sentir poder compartir y convivir con tanta gente, sobre todo unidos por algo tan maravilloso como la música" añade De Sousa. "Amo bailar, amo poder expresarme a través de la música. Amo poder compartir este momento con ustedes y espero que lo disfruten". Únete a la fiesta de #HispanicHeritageMonth con Festival en Casa. El evento virtual será transmitido en vivo desde la página https://peopleenespanol.com/festival-en-casa-2021/ de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., hora del Este. Acompáñanos haciendo clic AQUÍ.

