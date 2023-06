¿Marjorie de Sousa y Checo Pérez tuvieron un romance? Esto dijo la actriz Han surgido rumores de que Marjorie de Sousa y Checo Pérez, el corredor de autos, sostuvieron una relación sentimental, ahora se revela toda la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Marjorie de Sousa ha declarado públicamente que mantiene un sólido romance; incluso ha dejado claro que "tengo mucho tiempo con mi pareja y la verdad lo amo", surgieron rumores que la actriz sostuvo una relación sentimental con el reconocido piloto de autos mexicano Checo Pérez. Ante ello, la protagonista de la telenovela Un poquito tuyo respondió a dicha polémica. "Estuve en Londres trabajando y nos conocimos en Londres. [Luego] me invitó una noche a cena acá [en México], pero nunca, no pasó nada, es decir no. Relájense que no pasó nada", aclaró de Sousa a los medios de comunicación. "Lo admiro mucho y además su familia es hermosa". La famosa no negó el hecho de conocer al reconocido competidor y dio otro detalles al respecto; incluso, reveló cómo tomó esa información su hijo Matías Gregorio. "No me acuerdo que fecha fue. [Pero] fue hace mucho", mencionó. "[Sobre la información de un romance con Checo Pérez] Mi hijo bien emocionado me dijo '¡mamá!' y yo 'papi, eso no pasó nada'". Checo Pérez y Marjorie de Sousa Credit: Edmund So/Eurasia Sport Images/Getty Images/John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa ha dejado claro que ahora se encuentra pasando un buen momento en el plano romántico gracias a su actual pareja; por lo tanto, no le preocupa que la relacionen sentimentalmente con otros caballeros porque ella sabe lo que sucede realmente en su corazón. Ahora, Marjorie de Sousa está feliz, dedicada a su hijo y su trabajo, ya que regresa a la televisión para interpretar al personaje antagónico de Eva Montana en la telenovela Golpe de suerte, donde comparte créditos con Ernesto Yáñez y Mayrín Villanueva.

