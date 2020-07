Marjorie de Sousa versiona éxito musical de Thalía La actriz venezolana regaló a sus fans una versión muy especial de 'Equivocada', la exitosa balada que popularizó la artista mexicana en 2009. ¡Mira el vídeo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con 20 años de exitosa carrera artística a sus espaldas, Marjorie de Sousa se ha posicionado como una de las artistas venezolanas más reconocidas de su generación. La inolvidable villana de la exitosa telenovela mexicana Amores verdaderos no solo es capaz de adentrarse en la piel de todo tipo de personajes –lo mismo interpreta a la buena de la historia que se hace odiar como la mala del cuento– sino que también canta. Aunque su inquietud por el mundo de la música siempre ha estado presente en su vida, no fue hasta el año pasado con su participación en el melodrama Un poquito tuyo, donde tuvo la oportunidad de interpretar el tema musical, cuando Marjorie hizo oficial su debut como cantante. "No quería quedarme con las ganas de hacerlo, hace muchos años lo tenía ya casi listo todo y no pude por mi trabajo en la actuación. Esto es otra onda totalmente distinta a la actuación, pero me siento feliz y cuidada, además estoy sorprendida de cómo se está desarrollando todo", contaba en abril de 2019 la actriz en una entrevista con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, en plena pandemia del coronavirus, Marjorie ha querido sorprender a sus seguidores regalándoles una actuación musical muy especial en la que la intérprete de 40 años se lanza a versionar una de las baladas más exitosas de la carrera de Thalía, ‘Equivocada’. La canción forma parte del primer álbum en vivo que publicó la protagonista de exitosos melodramas como María la del barrio y Marimar en el año 2009. Además de versionar este reconocido tema musical, Marjorie también deleitó a sus fans con una versión acústica de la canción de su telenovela Un poquito tuyo. “Lo hice con mucho amor para ustedes”, aseguró la artista.

