Marjorie de Sousa tiene un sexy cumpleaños Este 23 de abril, Marjorie de Sousa cumplió 43 años de edad, para celebrarlo utilizó un atuendo muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 23 de abril de 2023, Marjorie de Sousa celebró su cumpleaños número 43 y lo hizo de una manera muy especial. La actriz celebró de una manera muy sexy, luciendo vestido rojo entallado que dejaba ver su escultural figura y con cuello halter que deja los hombros al descubierto. También usó unos zapatos de tacón alto en color dorado. "Gracias, gracias, gracias Dios por tanta vida", escribió para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Bienvenido nuevo año ya llegas cargado de grandes sorpresas. Te amo nueva etapa. Te decreto abundancia en todo lo bonito de Dios. Gracias a todos los que siguen aquí con amor. Gracias maestros de camino". Las reacciones por parte de los usuarios no se si hicieron esperar para darle sus mejores deseos a la actriz. "Muchas felicidades mi Marjo, que todos los deseos de tu corazón se cumplan. Te mando abrazos"; "Feliz cumpleaños. Larga y bendecida vida al lado de los que amas. Dios contigo y tu bello niño"; "Feliz Cumpleaños, que solo lo bonito, lo bueno, lo hermoso te abrace y se quede contigo eternamente"; "Feliz Cumpleaños Mayuyita. Un millón de bendiciones y todo lo mejor del universo para ti. Un gran abrazo"; "Feliz retorno solar mi bella! Gran ser humano y mujer de luz ! Dios te bendiga con mucha salud y prosperidad Marjorie de Sousa", fueron algunos comentarios. Marjorie de Sousa Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y los mensajes continuaron. "Feliz cumpleaños guapa. Que Dios te bendiga con muchos muchos mas y que de todo lo que tu corazón desea. Te quiero un montón y te respeto mucho también. Besos, bendiciones y solo bonito para ti chulada de Dios", y "Te ves increíble fueron otros comentarios". Marjorie de Sousa ha mencionado que se siente muy plena en esta etapa de su vida; además, de disfrutar cada momento que pasa al lado de su adorado hijito Matias Gregorio; además, ha declarado que está feliz en el amor.

