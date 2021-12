¡Marjorie de Sousa se casa! Tras un año de relación, la actriz venezolana Marjorie de Sousa y el empresario mexicano Vicente Uribe ya tienen planes de boda, ¿cuándo se casarán? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa le dio una nueva oportunidad al amor y esta vez llegará al altar de la mano del empresario mexicano Vicente Uribe. "Están superenamorados", dijo a People en Español una fuente cercana a los tórtolos. "Tienen planes sólidos de tener una familia". Eso no es todo: "También habrá boda". No es para menos, pues la protagonista de La desalmada ha quedado deslumbrada por los encantos y atenciones de su nuevo príncipe, quien decidió sorprenderla durante un evento la noche del miércoles en Miami. "Fueron a cenar a un restaurante muy exclusivo", confirmó la fuente. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Marjorie lo besaba y le tomaba la mano. Estaba radiante". Marjorie de Sousa Credit: Mediaconcepts PR La venezolana, quien estuvo casada con Ricardo Álamo y mantuvo una sonada relación con Julián Gil, con el que tiene un hijo, inició su noviazgo con Uribe hace aproximadamente un año tras conocerse en una junta de negocios. ¡Muchas felicidades!

