Marjorie de Sousa tiene nueva competencia en la música ¿De quien se trata? La actriz y cantante venezolana lanza el "gran dueto" de su vida para celebrar las fechas navideñas. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un año lleno de retos causados por la pandemia, Marjorie de Sousa deseaba cerrar el 2020 con algo especial para sus seguidores. Como amante de las fiestas navideñas, pensó en compartir un tema de la época que ella asegura canta todo el año: El burrito sabanero, muy al estilo y ritmo de su amada Venezuela. Pero jamás imaginó la sorpresa que se llevaría al entrar al estudio de grabación. El pequeño Matías, quien acompañaba a su mamá en un día más de trabajo, se apoderó del micrófono y entonó el tema que ésta le había le había enseñado, a la perfección. “Es un regalo maravilloso. Fue algo inesperado…Es una canción que siempre la canto aunque no sea Navidad y se ríen de mi porque yo vivo con esa canción todo el día cantándola”, explica Marjorie a People en Español. “Mati va conmigo al estudio y dice: ‘yo también quiero grabar’. ¡Y se mete y se pone a grabar! Fue tan chistoso y tan tierno que se nos aguaron los ojos. Fue un momento de muchísima emoción, y en menos de tres horas terminamos, como si él fuera todo un profesional. Se aventó la canción completa, ¡se la sabía mejor que yo!”. Image zoom Marjorie de Sousa y Matías | Credit: Cortesía Mediaconceptspr ¿Será Mati la nueva revelación musical? “El anda todo emocionado, pero no sé si creo que se dedique a esto. Lo que él decida hacer el día de mañana, yo obviamente lo voy a apoyar. Es muy seguro y es un niño que cuando no quiere algo, no lo hace ni que lo obligues. Que él decida y yo lo apoyaré y lo guiaré por el mejor camino siempre”, dice la cantante catalogando el tema como su “gran dueto”. Image zoom Marjorie de Sousa | Credit: Cortesía de la artista A pesar de los estragos personales y profesionales que este 2020 ha traído, Marjorie asegura estar viviendo un muy buen momento en todos los aspectos de su vida. “Estoy muy contenta porque he estado haciendo cosas que había dejado pausadas por vivir en la carrera de estar actuando, en televisión. Con todo lo que hemos vivido, lo número uno que he disfrutado fue poder tener a Mati al cien conmigo y no tener que estar viajando”, confiesa. “Yo tengo mucho que agradecer porque literal [este año] me movió a hacer cosas que jamás pensé que podía hacer. Me movió a meter ese freno y darme cuenta de lo que realmente importa, de lo que realmente son esos momentos mágicos de la vida que a veces nos perdemos por vivir corriendo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Marjorie de Sousa Navidad 2020 | Credit: Cortesía Mediaconceptspr Y la actriz ya está lista para brindar por el próximo año y preparada para enfrentar todos sus retos. “[El 31 de diciembre] voy a brindar porque [estaré] en ese momento con mi hijo y Dios mediante me permita llegar a ese día, [brindaré] porque tenemos salud, porque hemos logrado pasar muchas pruebas juntos, porque todavía nos queda fe, que es lo más importante. Porqué todavía tenemos un camino maravilloso que seguir, porque solamente tenemos esta vida para hacer las cosas que queremos hacer y porque podemos seguir adelante”, dice con esperanza.

