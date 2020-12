Close

¡Marjorie de Sousa tiene novio!: “Es todo un caballero” La actriz venezolana mantiene una relación sentimental con un empresario mexicano desde hace seis meses. ¿De quién se trata? Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su matrimonio con Ricardo Álamo y su tormentosa relación con Julián Gil, la actriz venezolana Marjorie de Sousa ha vuelto a encontrar el amor en brazos del empresario mexicano Vicente Uribe. “Es todo un caballero”, confirmó a People en Español el publicista de la actriz, Alberto Gómez. El presentador Javier Ceriani ya había adelantado hace semanas en su programa en redes Chisme No Like que la intérprete de "Burrito sabanero" tenía una nueva relación, que dijo era con un hombre casado. Para aclarar su estatus civil, Uribe viajó a Los Ángeles y se reunió con Ceriani para mostrarle los documentos de su divorcio y señalarle que llevaba separado de su ahora exesposa desde el 2018. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ellos están muy bien”, aseguró Gómez a People en Español sobre la relación de De Sousa y Uribe. El publicista agregó que la actriz no dará ninguna entrevista por el momento ni ofrecerá detalles sobre quién es su pareja desde hace seis meses. Además de confirmar el romance de la actriz con el empresario, Gómez explicó que Matías, el hijo de De Sousa y Gil, tiene pasaporte desde el martes. “Ya tiene el documento”, confirmó. Image zoom Credit: Marjorie: Mezcalent.com De Sousa sigue inmersa en una batalla legal con el galán puertorriqueño de origen argentino por la patria potestad y custodia del pequeño.

