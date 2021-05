"Hoy me tocó decirte adiós. Me acompañaste hasta este tramo mi querido ángel de la guarda de cuatro patas. Fuiste siempre mi compañero, cuando peor estaba tú siempre me dabas tu amor. Hoy, en medio de una larga jornada de trabajo, me dejaste en el llamado y me tocó despedirme de ti. No entiendo esto que llaman muerte, honestamente no la entiendo. Me diste lo mejor de ti durante 11 años y hoy ya no volveré a sentir tu nariz fría, tus ladridos cuando llegábamos a casa, Mati no podrá ver más tele contigo, tampoco le robaras sus juguetes para que te persiga", escribió la inolvidable villana de Amores verdaderos junto a una serie de imágenes en las que recoge algunos de los momentos vividos en compañía de Dolce.