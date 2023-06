Así respondo Marjorie de Sousa sobre la posibilidad de que su hijo Matías vea a Julián Gil Tras seis años de estar separado de su hijo Matías Gregorio ¿en algún momento Julián Gil podría ver al niño? Esto dice Marjorie de Sousa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras una larga y polémica batalla legal, en octubre de 2020, Julián Gil perdió la patria potestad de Matías Gregorio, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa. A partir de entonces, el actor ha pedido que la actriz le permita ver al niño, quien en enero de 2023 cumplió seis años; por ello, la intérprete de Kendra Ferreti en la telenovela Amores verdaderos fue cuestionada al respecto. "Maty está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que muy inteligente, y es un niño muy maduro, muy feliz. Y sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas; jamás digas no [sobre que su hijo vea a Julián Gil]", mencionó de Sousa a los medios de comunicación: "Que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera; desde el amor, desde lo bonito porque así he criado a mi hijo. No desde el odio, las peleas, las cosas, no, no, no; desde el amor, desde lo positivo". La famosa dejó claro que no teme el momento en que Matías el pequeño tuviera que reunirse con su padre, debido a que sabe identificar la situación por la que atraviesa cada persona y tiene la inteligencia emocional para entender cada conflicto. Marjorie de Sousa, Matias, Julian Gil Marjorie de Sousa, Matias, Julian Gil | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Maty es muy inteligente, analítico; pero, sobretodo, es un niño que sabe la posición de cada persona y no le guarda rencor a nadie", reveló. "Como que identifica muchas las cosas y, juro, que no me preocupa para nada porque sé que Matías lo va a tomar de la mejor manera. Además, es un niño muy feliz, muy agradecido; muy dinámico y creativo. Estoy tranquila". Solo el tiempo dirá si se logra una reunión entre Julián Gil y Matías Gregorio. Aunque parece que la posibilidad podría estarse abriendo por parte de Marjorie de Sousa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así respondo Marjorie de Sousa sobre la posibilidad de que su hijo Matías vea a Julián Gil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.