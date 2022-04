Marjorie de Sousa se reúne con Luciano, el primogénito de Lety Calderón y ¡recibe anillo de compromiso! Sé testigo del encuentro entre Marjorie de Sousa y Luciano, quien no dudó en llenar de elogios a la mujer que ama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Luciano Collado, el primogénito de Leticia Calderón, dio a conocer públicamente que estaba completamente enamorado de Marjorie de Sousa, quien tomó muy halagada esa muestra de cariño. Ante ello, la actriz no dudaba en reunirse con el jovencito; sin embargo, según declaró, había sido complicado porque no se ajustaban las agendas de los involucrados. Tras una ansiada espera, el chico se pudo encontrar con su amada y pasar un agradable momento juntos. Fue la protagonista de la telenovela Un poquito tuyo, quien dio a conocer la convivencia, donde también estuvo su hijito Matías, mediante una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram. "¡¡¡Un regalo para mi alma!!! Gracias mi querida Lety Calderón por permitirme y gracias mi querido Luciano Collado. Gracias, gracias, gracias", escribió para acompañar dicho audiovisual. "Para mí ha sido un honor poder estar, conocer y compartir con este ser tan hermoso", mencionó para presentar al chico. "No puede creer que esté contigo [Luciano], ya te conocí". "Me siento increíble, fue mi primer encuentro", agregó Luciano. Los cibernautas se pronunciaron ante este esperado encuentro entre la también cantante venezolana y el hijo de la actriz mexicana. "Que belleza. Bendiciones para todos. Esta alegría que brindas a muchas personas, sin dudar es la huella mas grande que dejas en tu andar", mencionó una usuaria. Leticia Calderón, Marjorie de Sousa y Luciano Credit: Mezcalent (x2); Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Awww, tan lindo; se le hizo yeiiii. Que alegre. Eres una hermosa y Luciano ni se diga, y tu niñito guapo también"; "Fue un Gran detalle para el bello de luciano es algo que no se va olvidar nunca más. Y ese toque especial que le puso Mati tan tierno y divertido"; "Qué hermoso regalo le diste a Luciano, Marjorie de Sousa. No cabe duda que tienes un corazón gigante! Gracias por regarle este día maravilloso", y "¡¡¡Qué lindos!!!", fueron otros comentarios. El chico le dio un anillo de compromiso "de amistad" a la actriz, mientras Matías se mostraba muy celoso. Pese a todo, Marjorie de Sousa y Luciano se mostraron felices en todo momento. "Me encantó la sorpresa mamá; gracias", dijo Luciano. "Me gusta mucho su trabajo [de Marjorie], es muy guapa. Y espero que se merezca [encuentre] un hombre como yo".

