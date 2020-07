Marjorie de Sousa se defiende de los duros ataques recibidos como madre y mujer Cansada de los insultos, la actriz ha compartido un mensaje donde contesta a quienes le acusan y señalan por su última demanda a Julián Gil. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Están siendo días de muchas turbulencias para Julián Gil y Marjorie de Sousa. No es algo nuevo. Desde su separación, la batalla legal por su hijo Matías no ha cesado. El nuevo capítulo constituye una demanda de la venezolana por la patria potestad de su hijo, un asunto por el que el padre del chiquitín ha explotado y se ha hecho escuchar en los medios. El actor quiere a su hijo y no hay nada que le gustaría más que verle más allá de esas cuatro paredes que representan los encuentros de convivencia por horas. Dolido e indignado por este nuevo revés, Julián ha manifestado su pesar a los medios y seguidores en redes que no han tardado en reaccionar contra la que fuera su prometida. Las críticas a Marjorie por esta nueva demanda judicial no se han hecho esperar y la protagonista de Un poquito tuyo ha sido víctima de un sinfín de agravios y fuertes insultos a los que ha reaccionado inmediatamente. "La próxima vez que estés por juzgar a una persona recuerda: esta es la vida de una persona, esto es lo que tú sabes de ella", mostró junto a un dibujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su nueva demanda Marjorie solicita la patria potestad de su hijo en común que pilló a Julián por sorpresa y que el actor no ha dudado en denunciar públicamente en sus más recientes entrevistas. El argentino no quiere más videollamadas, "yo quiero estar con mi hijo", declaró al periodista Carlos Calderón. La expareja vive uno de los enfrentamientos legales más duros y no parece que se vaya a producir un acuerdo. Aunque luchará hasta el final por su pequeño, Julián ha reconocido que si le retiran la patria potestad se baja del carro y no pretende seguir gastando energía ni dinero en una batalla perdida. Por el momento el asunto sigue en manos de la corte donde se estudian los recursos de los abogados.

