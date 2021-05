Marjorie de Sousa revela cómo le cambió la vida ser madre ¿ya piensa en boda con su actual novio? Hace cuatro años Marjorie de Sousa trajo al mundo a Matías Gregorio; ahora, que la actriz mantiene un nuevo romance ¿se casará de nuevo y tendrá más hijos? Ella despeja las dudas Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace cuatro años, Marjorie de Sousa se convirtió en madre de Matías Gregorio. Ahora, la actriz menciona cómo ha cambiado su vida desde que llegó a su vida este pequeño que es lo más importante de su existencia. "Creo que [ser madre] me replanteó muchas cosas, me ordenó; me hizo darme cuenta de lo que realmente vale en la vida. ¿Cuáles realmente son mis prioridades?", expresó al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa) "[Matías] ha sido lo más mágico que he podido tener", agregó. "Tengo un hijo hermoso. Estoy enamorada de mi hijo, es el amor más bonito que puedo sentir en mi vida". La también cantante mantiene un romance con el empresario mexicano Vicente Uribe. Ella se ha mostrado muy feliz con su nueva pareja sentimental que se rumorado sobre la posibilidad de tener más hijos ¿qué ha opina al respecto? "No sé, porque es bien difícil, es muy difícil. Pero no sé. Por ahora, estoy bien con Mati", advirtió. marjoriedesousaybbmatiasobrabn41.jpg Marjorie de Sousa y su hijo Matías en un reciente evento en la Ciudad de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro también fue cuestionada sobre una próxima boda ya que se presume está muy enamorada de su actual novio. Si bien, prefiere esperar y asegura estar pasando por un buen momento de su vida en todos los aspectos, dejó abierta la posibilidad de llegar al altar en un futuro próximo. "Boda solo en la telenovela [La desalmada, donde actualmente participa]", aclaró a los medios de televisión. "Aunque, nunca digas nunca". Habrá que esperar para saber si Marjorie de Sousa se casa nuevamente y decide darle un hermanito a Matías.

