Así responde Marjorie de Sousa sobre si su hijo Matías pregunta por su papá Julián Gil ¿Acaso Matías, el hijo que Marjorie de Sousa tuvo con Julián Gil, pregunta por su papá Julián Gil? Esto dice la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público el distanciamiento que existe entre Matías Gregorio y su padre Julián Gil es, prácticamente, nulo desde su nacimiento. De hecho, Marjorie de Sousa, madre del niño, tiene la patria potestad completa del menor. Por ello, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de que el protagonista de la película Jesús de Nazareth pueda reunirse en algún momento con su hijo; sin embargo, no quiso hablar del tema. "Maty está muy bien, muy bien. Esos son temas de nosotros", advirtió De Sousa a los medios de comunicación. "Contesto con todo respeto, eso es muy mío, muy de nosotros. A Maty lo aman, a Maty lo quieren. Maty está muy seguro y sabe perfectamente donde está parado; entonces, no hay nada de qué preocuparse. Y en la casa se le ha hablado muy bonito, entonces no me preocupa". Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación de abrir una posibilidad de dejar que el niño conviva con su padre, la famosa fue enfática. "Eso es un tema muy personal y es un tema que va a tocar cuando toque con mi hijo. Ya no conflictos ni nada por ese tema ¡por favor no! No se lo merece él, quiere una infancia feliz para él y la he logrado hasta ahorita. Y quien conoce a mi hijo sabe cómo es y el niño, y ser humano tan maravilloso que es", reiteró. "Hay cosas detrás de cámara que ustedes no ven", agregó. "Es algo muy personal, que dije, no voy a tocar por ahí". Marjorie de Sousa, Matias, Julian Gil Marjorie de Sousa, Matias, Julian Gil | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre la posibilidad de que la intérprete de Julia Torreblanca de Gallardo en la telenovela La desalmada olvide los rencores del pasado para que su nene, si así lo pide, pueda ver al actor, aseguró que lo más importante es la felicidad del chiquillo. "Hay muchas cosas que van muy por arriba de mis sentimientos. Número uno es mi hijo y siempre ha sido mi hijo. Como hay cosas que no se saben, por eso me las guardo; yo las sé, mi familia las sabe y Maty está muy bien", dijo. Marjorie de Sousa tampoco quiso hablar sobre si Matías le pregunta por Julián Gil. "Está muy expuesto públicamente. Es su vida privada y él no decidió ser público. Si el día de mañana quiere ser figura pública eso es algo de él, pero ahorita no soy quien para publicar algo que es tan personal, tan íntimo y tan de mi hijo", expresó. "Cuando haces un ser seguro y con amor dentro de tu familia, por muchas cosas que te tiren afuera nada te va a perjudicar, siempre vas a estar enfocado y centrado a lo que tú quieres, eres, a lo que tu mamá y tu familia te brindó"

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así responde Marjorie de Sousa sobre si su hijo Matías pregunta por su papá Julián Gil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.