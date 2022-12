Marjorie de Sousa rescata a perrita y la reúne con su dueño Se dio a conocer que un joven logró a Estados Unidos, pero le fue prohibida la entrada de su mascota, una perrita que viajó con él por dos años. Marjorie de Sousa se enteró y logró reunirlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, se dio a conocer que un migrante de nombre Brayan se vio obligado a viajar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Llevaba como única compañía a su perrita Brandy, un regalo de su madre antes de que falleciera. Por lo tanto, esa mascota se había convertido en su única familia. Juntos caminaron durante dos años y cuando llegaron a la frontera pidió apoyo como refugiado; sin embargo, un oficial le prohibió que el animalito cruzara. Ante ello, un periodista se quedó con dicho espécimen para cuidarlo hasta el chico pudiera cruzarla. Esta historia conmovió a Marjorie de Sousa, quien tomó la decisión de reunir a su paisano con can. "Esta historia tocó mi corazón. Hace muy poco tiempo perdí a mi perro y creo que todos los que tenemos animales sabemos perfectamente el sentimiento que se le tiene a nuestras mascotas. Son más que un simple animal, es familia, son hijos", declaró De Sousa a People en Español. "Esta historia me llamó la atención y comencé a perseguir, literal, la información por todos los canales de televisión. Comencé a escribir para saber de Brian. La situación en mi país y ver tantos migrantes, no solamente mexicanos, también venezolanos, de todos los países, cruzando esos ríos tan peligrosos; la selva que les tocó cruzar. Estuvieron muchos meses caminando". Así, la actriz se dio a la tarea de investigar dónde se encontraba Bryan y quién estaba a cargo de Brandy, se trata de un periodista mexicano de nombre Carlos. "Lo primero que se me ocurrió era como localizar a esta familia, como localizar a un lado y el otro. Quién tiene a la porque si no se puede quedar con ella, volarla hasta donde estoy y cuidarla hasta que fuera posible unirla con su familia. La historia llama la atención porque es muy raro ver que alguien cruce con su mascota", relató. "Logré contactar a Brayan, saber su situación como migrante, en qué parte estaba, cuál era su estatus, cuál era su situación realmente". Marjorie de Sousa perrito Credit: Cortesía: Media Concept PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también cantante logró comunicarse con Carlos, el periodista que estaba a cargo de Brandy y tras realizar los trámites pertinentes para que la perrita viajara, se logró que llegara a los brazos de Brayan en Estados Unidos. "Es bonito ver la mano amiga de un mexicano que ayudo a un compatriota y que jamás dejo de darle un plato de comida y sobre todo amor a un ser tan especial como Brandy", comentó. Marjorie de Sousa perrito Credit: Cortesía: Media Concept PR Marjorie de Sousa pudo presenciar el momento del reencuentro gracias a una videollamada y a la fecha continúa en contacto con Brayan y Carlos. "Doy gracias a Dios por dejarme ser parte de esto y ayudar desde mis posibilidades y gracias a mi trabajo poder hacerlo. Logramos que una familia más pueda tener una Navidad feliz", mencionó. Marjorie de Sousa perrito Credit: Cortesía: Media Concept PR "A Brayan le deseo lo mejor y que Dios le permita tener una vida hermosa, ya pasó por mucho en su niñez. Quiero verlo feliz", continuó. "A Carlos le digo gracias por ser tan noble y honesto. Es bonito saber que aún existen personas con buen corazón".

