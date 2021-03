Close

Marjorie de Sousa está de regreso en las telenovelas ¿qué dice la actriz? Tras una pausa de los melodramas, Marjorie de Sousa volverá a pisar los foros de televisión para desarrollar un nuevo personaje ¿de qué se trata? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su última participación en la telenovela Un poquito tuyo, en 2019, Marjorie de Sousa estuvo alejada de este tipo de proyectos. Ahora, la actriz regresa a los melodramas para convertirse en la antagonista de la nueva producción de José Alberto El güero Castro, que lleva por nombre tentativo La desalmada. "Está muy contenta y tiene muy claro que Dios y sus tiempos son perfectos. Tuvo que suceder cuando tenía que suceder", reveló una fuente cercana a Marjorie de Sousa a People en Español. Los rumores del regreso de la también cantante surgió hace unos días cuando comenzaron a surgir los nombres del elenco de esta nueva oferta televisiva. La intérprete de "Ni santa ni diabla" parece estar muy satisfecha con su inclusión a este proyecto. "Por lo que ella me comentó es un súper personaje", agregó. En julio de 2019, De Sousa anunció que estaría alejada de la actuación por un período corto para replantear su carrera, dedicarse de lleno al cuidado de su pequeño Matías Gregorio y disfrutar de su hogar. Durante ese tiempo, lanzó la canción "Morenito mío", realizó una nueva versión del tema navideño "Burrito sabanero" y realizó un concierto streaming. Además, el año pasado, pisó los foros de televisión para realizar una participación especial en el reality musical ¿Quién es la máscara?, donde estaba detrás del disfraz de la banana. Image zoom Credit: Dahousestudios/Media concepts pr SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa siguió con el proceso legal que mantiene desde hace unos años con Julián Gil por la manutención y custodia del hijo de ambos; de hecho, se anunció que el actor había perdido la patria potestad.

