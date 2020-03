Marjorie de Sousa regresa con un nuevo tema musical ¡y un famoso actor en su video! La actriz retoma su carrera de cantante y presenta su nueva canción cuyo video cuenta con un invitado de excepción, el actor Pedro Moreno. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Feliz y entusiasmada como una niña, Marjorie de Sousa ha anunciado que regresa a la música. Lo hace con el pegadizo tema “Morenito de mi vida” del que ya ha dado un adelanto. La también actriz compartía con el equipo de Despierta América la primicia de su nueva canción cuyo video ya está casi listo. La gran sorpresa es que ha contado con un invitado de excepción, el atractivo y querido actor Pedro Moreno. “En este caso el morenito de mi amor es Don Pedrito, ha sido muy chistoso y muy agradable porque es un gran ser humano, gran hombre, un gran papá, un gran marido”, ha dicho al espacio matinal de Univisión. El clip es puro goce y alegría donde predomina la diversión, el cante y el baile con una fusión de lo más sabrosa de estilos como la salsa y el flamenco. En las imágenes se puede ver a Marjorie dejándose la piel en la pista junto a su invitado estrella que le lleva de maravilla como buen cubano que es. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete tiene mucha ilusión con esta aventura que ha sido aplaudida y criticada a la par. Marjorie pide que por favor dejemos esos malos rollos y, sobre todo, nos apoyemos entre mujeres. “Se trata de una cosa entre nosotras como mujeres de no faltarnos el respeto, de respetarnos a través de las redes sociales, de no juzgarnos, de no acribillarnos porque a veces somos nosotras mismas las que generamos ese odio”, ha reivindicado. Nosotros nos quedamos con el buen rollo que transmite este tema y le deseamos toda la suerte del mundo. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement

