Marjorie de Sousa regresa con sorpresa musical Marjorie de Sousa deja por fin su retiro profesional para ofrecer una propuesta novedosa llena de ritmo, colorido y ¡mucho sabor! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras tomarse una pausa profesional para pasar tiempo al lado de su pequeño Matías Gregorio, Marjorie de Sousa, retoma la faceta profesional. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un proyecto actoral ya que la protagonista de la teleserie Al otro lado del muro vuelve a probar suerte como cantante con el tema “Morenito de mi amor”. Image zoom PHOTO: RON ADAR/GETTY IMAGES “Le doy gracias a Dios de hacer lo que me gusta", comentó De Sousa a People en Español. "Sobretodo en estos tiempos tan complejos donde muchos seres humanos se sienten tan inconformes y se sienten, a lo mejor, tan frustrados por no poder lograr sus metas. Yo no puedo decir lo mismo". RELACIONADO: ¡Marjorie de Sousa deja a todos helados con esta información de su hijo Matías! Image zoom Media Concepts PR Para el lanzamiento de esta canción se realizó el video correspondiente en el cual la actriz debutó como productora. La dirección corrió a cargo de Yeyo; mientras que Pedro Moreno fungió como su pareja romántica. De Sousa también tuvo el apoyo de diversos amigos que la ayudaron en la elaboración de este clip musical. “Fue también mi estreno como productora”, agregó. “Tengo que agradecer profundamente al equipo de profesionales y amigos que hicieron posible que todo esto fuera una realidad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sencillo tiene acordes y ritmos caribeños; por ello, se buscó que el audiovisual mostrara un ambiente festivo con escenarios coloridos que sirvieran como marco de una historia de amor plagada de baile y sensualidad. Fue grabado en diversas locaciones de la Ciudad de México y la actriz confiesa que quedó satisfecha con el resultado y "espero que les guste tanto como a mí". Marjorie de Sousa aprovecha para reflexionar lo que ha aprendido durante esta pandemia. Image zoom Media Concepts PR “Me divertí como nunca y disfruté mucho estar a cargo de todos los detalles de este video”, mencionó . “Puedo decir que estos tiempos tan difíciles me han ayudado a crecer, resguardarme, motivarme, impulsarme, crecer de una forma positiva como persona, mamá, como hija". “Morenito de mi amor” ya está disponible en todas las plataformas musicales y canales de videos.

