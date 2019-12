Marjorie de Sousa recuerda su fallido matrimonio con Ricardo Álamo y revela el motivo de la ruptura La actriz venezolana rememoró este episodio de su vida en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marjorie de Sousa se ha casado muchas veces en la ficción a través de las diferentes telenovelas que ha protagonizado, pero solamente se ha vestido de blanco una vez en la vida real para darle el ‘sí acepto’ al actor venezolano Ricardo Álamo y fue hace muchos años atrás cuando la actriz apenas tenía 23 y su carrera recién comenzaba a despegar a nivel internacional. En una reciente entrevista con la reconocida periodista mexicana Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, la intérprete de 39 años se sinceró sobre esta etapa de su vida como mujer casada que apenas le duró dos años ya que el matrimonio no acabó como ella esperaba. “Yo me casé muy chavita porque quería tener una familia como mi mamá, que se casó muy joven, tener hijos… Ese era mi proyecto y pues te das cuenta de que no siempre es igual para todo el mundo”, se sinceró la inolvidable villana de la exitosa telenovela de Televisa Amores Verdaderos, quien puede presumir de tener seis millones de seguidores solo en Instagram. Image zoom Marjorie de Sousa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El matrimonio, sin embargo, no sobrepasó los dos años de vida ya que, como explicó Marjorie, ambos terminaron dándose cuenta de que tenían proyectos de vida diferentes. “Lo que pasa es que también llegó un momento que él estaba haciendo otras cosas en Venezuela y yo tenía mucho tiempo haciendo cosas fuera de Venezuela, entonces yo me regreso porque me caso pero me seguía saliendo trabajo en México, en Colombia, en Estados Unidos y pues ya yo tenía esa hormiguita dentro de mí, yo quería regresar a mi país a hacer proyectos pero también quería seguir intentando y viendo qué onda. Y pues él quería quedarse en Venezuela, empezó eso y ya entre una cosa y otra pues yo dije ‘no, yo estoy muy joven’”, contó la estrella venezolana. Image zoom Ricardo Álamo. Mientras que Marjorie desafortunadamente no ha logrado encontrar la estabilidad en el terreno amoroso, Álamo hace años que sentó cabeza junto a una guapa mujer de nombre Carolina Muizzi, con quien tiene dos hijos varones: Ricardo Andrés y Santiago. El actor, que reside actualmente en Miami, es papá, además, de dos jovencitas a quienes tuvo en relaciones anteriores. Advertisement

