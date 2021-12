¡Marjorie de Sousa reacciona a Alicia Machado y su defensa de Julián Gil! La actriz de La desalmada fue sorprendida por los reporteros y esto fue lo que dijo al respecto de su examiga y su expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadie puede olvidar que Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo de mano de la mamá del pequeño, la actriz Marjorie de Sousa, quien ahora prepara su boda con el empresario mexicano Vicente Uribe, según confirmó una fuente recientemente a PEOPLE en español. Tampoco lo olvida la ganadora de La casa de los famosos, Alicia Machado, quien habló sin filtros durante el reality de lo que pensaba al respecto de la difícil situación que vive a su juicio el pequeño Matías. "No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona", dijo en una conversación. "Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él. Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto", confesó entonces Alicia Machado, quien acaba de confirmar que está nuevamente enamorada. También tildó de ser una "bajeza" el comportamiento de la actriz de La desalmada frente a Julián Gil: "Eso es una bajeza como persona. Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo". alicia machado, Julian Gil, Marjorie de Sousa Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic; Marc Serota/LatinContent/Getty Images; Amanda Edwards/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Marjorie de Sousa fue cuestionada acerca de estas declaraciones frente a la cámara y el micrófono de Suelta la sopa, la actriz no perdió la sonrisa ni un momento: "Mi vida no es algo que te importe, a sí que no me tengo que sentir ni mal ni bien", afirmó. También reveló que por más que lo cuida, su hijo ya empieza a escuchar cosas: "Ya empieza a entender que es una figura pública", expresó "¿cómo lo evitas?, él mismo me dice : 'mamá eso no es cierto', y yo le digo 'papi, es que somos figuras públicas y eso significa que también la gente te conoce, pero existe una vida privada y eso es algo tuyo y mío y nadie más lo conoce".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Marjorie de Sousa reacciona a Alicia Machado y su defensa de Julián Gil!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.