¡Ya llegó la Navidad al hogar de Marjorie de Sousa! Aunque todavía queda más de un mes para su celebración, la villana de la exitosa telenovela La desalmada (Univision) ya comenzó a preparar su casa para esta época tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa | Credit: TELEVISA La Navidad se acerca y el espíritu navideño comienza a invadir poco a poco los hogares de los famosos. Aunque todavía queda más de un mes para que llegue esta fecha tan señalada, varias celebridades se han adelantado y han comenzado a preparar sus casas para esta festividad. Este es el caso de Marjorie de Sousa, la villana de la exitosa telenovela La desalmada (Univision), quien este miércoles comenzó a decorar su hogar. La actriz, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores solo en Instagram, contrató una empresa especializada en decoración y organización de eventos de la Ciudad de México para ambientar su casa acorde a esta época y el resultado no pudo ser más espectacular. Aunque todavía faltan algunos detalles por afinar, Marjorie no pudo resistirse a compartir a través de las redes sociales cómo quedó su sala tras ser invadida por el espíritu de la Navidad. Marjorie de Sousa Credit: Instagram Marjorie de Sousa La actriz presumió el impresionante árbol de Navidad repleto de enormes y coloridos adornos navideños que decora desde ya uno de los lugares más habitados de su hogar. Marjorie de Sousa Credit: Instagram Marjorie de Sousa Para la también cantante, la Navidad siempre ha sido una época muy especial en su vida, sobre todo tras la llegada al mundo de su primogénito Matías, quien ya tiene 4 años. "Nos gusta festejar, decorar, a Matías le encanta la Navidad. Se pasa todo el año viendo caricaturas de Navidad, es algo muy importante para él", contó en una entrevista con People en Español. Marjorie de Sousa Credit: Instagram Marjorie de Sousa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 2021 ha sido, sin duda, un año de muchas bendiciones para Marjorie de Sousa, especialmente en el terreno profesional, donde el éxito ha vuelto a llamar a su puerta gracias a su participación en La desalmada, melodrama que se encuentra actualmente en el primer lugar de audiencia en el prime time de la televisión hispana de Estados Unidos tras haber arrasado en México.

