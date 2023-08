Marjorie de Sousa habla si existe posibilidad de que Julián Gil conviva con el hijo de ambos Tras surgir el rumor de que Marjorie de Sousa está dispuesta a que su hijo Matías vea a su padre Julián Gil, la actriz habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Marjorie de Sousa y Julián Gil se separaran tras dar a luz a su hijo Matías Gregorio, comenzaron una serie de problemas legales que obligan al actor a pagar manutención para el niño; sin embargo, perdió la patria potestad completa y tiene varios años de no ver al pequeño. Hace unos días, surgió un rumor de que la famosa abría la posibilidad de que el también conductor pudiera reunirse con el menor; ahora, la protagonista de la telenovela Un poquito tuyo desmiente que eso pueda suceder. "No he dicho absolutamente nada de esto", advirtió a los medios de comunicación. "Ustedes [la prensa ] dicen lo que se les da la gana y ponen los titulares y hacen lo que se les da la gana", reiteró. "Y si eso llega a pasar, es algo tan privado que voy a respetárselo a mi hijo, porque creo que se lo merece así, que sea privado. Si llega a pasar no se los voy a decir, va a ser algo privado; esto no tiene que ser algo público, como se manejaron muchas cosas. Por respeto a él, entonces, no se diría". Marjorie de Sousa asegura que está orgullosa de cómo ha podido salir adelante de todo el escándalo que se generó detrás del asunto jurídico con su ex Julián Gil por Matías. Marjorie de Sousa y Julián Gil Credit: Mezcalent x 2 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como mujer recién parida, que estamos pasando por muchísimos cosas emocionalmente, por el tema de los cambios hormonales, el ser mamá primeriza, que toda las mujeres creo que lo entienden, de una u otra forma, y encima sobrellevar una tormenta tan grande, dices 'Ok, si sobrevivo a esto…'", expresó. "Cosa que gracias a Dios he hecho, porque me agarré a él. ¿Qué puedo decir? Ahorita estoy agradecida porque ha sido una escuela para ser cada día más fuerte, creo que se nota".

