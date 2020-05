Marjorie de Sousa manda un mensaje a quienes se burlan y le insultan en sus directos La actriz, que está compartiendo unas maravillosas meditaciones para sobrellevar esta cuarentena, se dirigió a quienes le atacan con un mensaje demoledor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de esta cuarentena, Marjorie de Sousa ha vuelto a mostrar su generosidad y su lado más solidario para ayudar a sobrellevar esta etapa convulsa que nos ha tocado vivir. Lo está haciendo con una serie de meditaciones diarias que nos ayudan a encontrar nuestro verdadero yo y hacer frente a los obstáculos del día con otra cara. A través de una serie de directos con la coach Adra Maliachi, de los que ya lleva seis, abordan temas tan importantes como la autoestima, las relaciones de amor y la ansiedad, entre otras cosas. En una de las despedidas de una de sus sesiones, la actriz venezolana quiso mandar un mensaje a todas aquellas personas que siguieron el directo con amor pero también para quienes se dedicaron a insultar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Hay que desear siempre buenas vibras, aunque se rían, aunque se burlen y hagan cosas feas, recuerden que las personas que están haciendo eso reflejan lo que son. Como nosotras no somos parte de eso mandamos bendiciones", dijo en paz sin ningún tipo de mala energía. Durante la emisión hubo todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Hay personas que en su guerra con Julián Gil no comparten su posición y se lo hicieron saber de malas maneras. Acostumbra a la situación, Marjorie prefiere apoyarse en los sentimientos de agradecimiento y compasión y no regocijarse en el dolor. El éxito de las sesiones es tal que continuarán este lunes con más temas de utilidad para nuestra alma. Muchísimas gracias a ambas por esta generosa sección.

Close Share options

Close View image Marjorie de Sousa manda un mensaje a quienes se burlan y le insultan en sus directos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.