Marjorie de Sousa comparte con pesar una dolorosa pérdida: "Qué triste, lo siento tanto..." La actriz venezolana sufrió un duro golpe tras la pérdida de alguien que fue muy especial en su vida y su carrera. Así fue su despedida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, Marjorie de Sousa compartía una de esas noticias que nunca son agradables de recibir ni de dar. Todavía conmovida, la actriz de La desalmada daba a conocer la muerte de una persona que ha significado mucho para ella en su carrera. "Qué triste, lo siento tanto mi Ricardo, siempre fuiste alguien muy especial", lee una parte de su emotivo mensaje en sus historias de Instagram. Marjorie de Sousa Credit: TELEVISA Con estas sentidas palabras se despedía de Ricardo di Salvatore, mano derecha del también fallecido Joaquín Riviera, prestigioso productor de televisión y, concretamente, del certamen de belleza Miss Venezuela. De ahí es que Marjorie le conoce, pues la actriz participó en dicho concurso en 1999. "Tu energía y ganas de ser el mejor, tu forma de cuidarnos, de hacernos sentir en casa... Se te extrañará", escribió la también modelo. Marjorie de Sousa Despedida de Marjorie de Sousa a Ricardo di Salvatore | Credit: IG/Marjorie de Sousa Un adiós al que también se unió el Zar de la Belleza, Osmel Sousa, con quien el creador de las mises más bellas del universo también trabajó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero de muchos años Ricardo di Salvatore", escribió en sus redes. "Hoy lamentablemente falleció, y seguro que se reencontrará en el cielo con su amigo querido Joaquín. Nosotros lo recordaremos siempre con mucho cariño", añadió Osmel. Marjorie se alzó en el mundo de la televisión siendo apenas una adolescente, primero a través de los comerciales y, posteriormente, destacando en sus trabajos como modelo. Aunque no logró el título de Miss Venezuela, su paso por esa gran pasarela le abrió toda las puertas.

