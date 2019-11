Marjorie de Sousa asegura que Julián Gil no ha pagado la pensión de Matías Marjorie de Sousa dejó al descubierto un nuevo conflicto con Julián Gil, padre de su hijo Matías, con quien continúa en una batalla legal que parece no tener fin. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al parecer, los conflictos entre Marjorie de Sousa y Julián Gil continúan; de acuerdo con la actriz, el padre de su hijo Matías no ha cumplido con el pago de la pensión correspondiente para la manutención del niño desde hace cuatro meses. Incluso, la también cantante dio a conocer las fechas. "Me imagino que lo que dio fue de los últimos ingresos que tuvo en Televisa; obviamente, se acumula. Mostró una cantidad que es lo que recibe por lo que le pagan, por su mensualidad", explicó de Sousa a los medios de comunicación. "Creo que es junio, julio, agosto y adelante no se ha pagado [la pensión]". RELACIONADO: Julián Gil reacciona ante sentencia del pasaporte de su hijo Matías Image zoom Michael Stewart/WireImage La protagonista de la teleserie Al otro lado del muro aseguró que el pleito legal se ha alargado porque el histrión ha hecho uso de todos los recursos legales que ha tenido a su disposición; por lo tanto, ella sólo ha debido responder ante los juzgados. Además, reveló que aún continúa el proceso para tramitar el pasaporte de su hijo; lo cual, es un trámite que lleva mucho tiempo". Image zoom Instagram/Julián Gil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La única persona que ha apelado y recontra apelado; todos los amparos, todo lo que ha podido meter, es la otra parte [Julián Gil]", advirtió. "Todavía no lo tengo; así tengo que esperar porque es un proceso larguísimo. Todavía no tengo el pasaporte [de Matías]". Mientras se logra un acuerdo definitivo sobre los desacuerdos legales con Julián Gil, Marjorie de Sousa continúa tomándose un tiempo para disfrutar de su pequeño Matías y analizar las propuestas laborales. Advertisement

