Marjorie de Sousa inicia el año mostrando su escultural figura Marjorie de Sousa inicia este nuevo años con una sorpresa para sus seguidores y los consiente al dar a conocer un atrevido video que deja al descubierto su sensualidad. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que las controversias y conflictos legales por los que atravesó Marjorie de Sousa el año pasado, no han minado su buen ánimo; ahora la actriz inicia este 2020 con una actitud positiva y dando a sus seguidores una sorpresa al mostrar su escultural figura. “¡¡Holaaaa!! Cómo va tu segundo día del año???”, comentó de Sousa en su cuenta de Instagram. Además, incluyó los hashtags: relax, 2020, familia y amigos, la vida es un hermoso regalo, me amo, te amo, Dios conmigo y bailándole a la vida. RELACIONADO: ¿La madre de Marjorie de Sousa es culpable de su ruptura con Julián Gil? Image zoom La también cantante acompañó este texto con un video donde se le ve en una piscina, teniendo como fondo el mar. Porta un diminuto bikini en tono rosa y en su mano derecha tiene una tela en el mismo tono con destellos azules. La protagonista de la teleserie Al otro lado del muro mueve la tela al ritmo del aire. Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar para llenarla de halagos ante tan sensual audiovisual y enviándole mensajes de sus mejores deseos para este año que apenas inicia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Pues fuego; así viéndote lo hermosa que estás y esa linda figura que luces; pues súper bien alegrando la pupila… luces espectacular”, escribió un seguidor. “Hermosa. Excelente comienzo 2020. Beso y un fuerte abrazo”, dijo otro cibernauta. “Bella dama… el solo hecho de estar fuera de Venezuela ya es una gran bendición; disfrute de sus triunfos que Dios la cubra de grandes victorias y éxitos”, mencionó una fanática. “Marjorie de Sousa de lujo, teniendo la oportunidad de mirar a ¡¡tan hermosa mujer!! Saludos y bonito fin de semana”, dijo alguien más. Marjorie de Sousa quiere empezar este nuevo ciclo con una buena actitud y así lo demostró. Advertisement

