¡Marjorie de Sousa deja a todos helados con esta información desconocida de su hijo Matías! Marjorie de Sousa habla sin tapujos de su hijo Matías, quien ya cumplió tres años de edad y ahora está en una nueva etapa de su vida. La actriz asegura que es un niño "muy feliz". By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, Matías Gregorio, acaba de cumplir tres años de edad y se ha convertido en un hermoso niño que ya está definiendo sus preferencias. Por ello, su madre dio a conocer cuáles son los gustos del pequeño. “[Matías] disfruta muchísimo todo lo que tiene que ver con teatro”, reveló De Sousa al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Le gustan los deportes, le gusta cantar, le gusta bailar. No puede escuchar música porque vive bailando por toda la casa. Le gusta todo, es un niño muy juguetón y muy feliz”. RELACIONADO: Exesposo de Marjorie De Sousa ya es abuelo Image zoom Respecto a la celebración por el tercer cumpleaños de su primogénito, la actriz dio algunos detalles del evento, cuya temática fue Toy Story y la realizó una empresa de eventos venezolana, el país natal de la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro. Aclaró que le hace fiestas porque “son sus recuerdos” y Matías “me pide ver sus videos y sus fotos”. “[Los cumpleaños] son momentos muy especiales que, literal, se viven una sola vez en la vida y, de verdad, que tengo un gran equipo al que agradezco porque son gente maravillosa, gente muy trabajadora, vienen de Venezuela”, explicó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Esa fiesta que nos dieron; estuvo increíble y Matías se la pasó increíble, y nosotros también”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa hizo una reflexión respecto a la convivencia con su hijo y lo mucho que está disfrutando este momento de descanso a su lado; aunque no piensa en un retiro definitivo. “El tiempo pasa muy rápido, que hay que disfrutar cada segundo, que se nos olvida mucho eso”, confesó. “Ahorita, justamente, estoy en esa etapa de disfrutarlo [a Matías], de estar con él aprovechando este espacio porque cuando cae un proyecto, obviamente, es mucho tiempo, es más difícil estar al cien [con el niño]”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Marjorie de Sousa deja a todos helados con esta información desconocida de su hijo Matías!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.