Matías, el hijo de Marjorie de Sousa, es su más grande fan Marjorie de Sousa se cambió el color de pelo a pelirroja para estas fechas, y admitió que sí le gustaría que se hiciera una segunda temporada de La desalmada (Univision) para darle gusto al público con peleas como las que tuvo con Marlene Favela hace 19 años en Gata salvaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa se cambió el color de pelo a pelirroja para estas fechas, y admitió que sí le gustaría que se hiciera una segunda temporada de La desalmada (Univision) para darle gusto al público con peleas como las que tuvo con Marlene Favela hace 19 años en Gata salvaje. "Sería maravilloso coincidir porque hicimos un súper equipo, no solo con Eduardo [Santamarina], con [José] Ron, Ron es demasiado chistoso. Gonzalo [García] es un sol de hombre, hicimos muy buena mancuerna de verdad no solamente con ellos sino con las niñas también: Kimberly [Dos Ramos] la adoro, Livia [Brito], [a] todos". La desalmada Marlene Favela, Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos | Credit: TELEVISA (x3) "Marlene, volver a coincidir con ella después de 19 años en un éxito como Gata Salvaje y ahora este éxito, yo le digo, el público de verdad nos quiere ver juntas, y sí, pedían peleas, no nos pusieron tantas peleas, vamos a ver qué pasa en la segunda temporada, si es que se da", dijo entre risas la mamá de Matías, de 4 años, a MezcalTV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Tu hijo Matías ve la novela? "Maty veía algunos pedazos de la novela, ya que tenía partes muy fuertes y no podía permitírselas, pero él es el más fan, él así 'mamá, por favor prende la novela, vamos a ver la novela', y yo ¿cómo?". Marjorie de Sousa Matías Marjorie de Sousa y Matías en febrero 2020 | Credit: Mezcalent "Me da mucha ternura ver cómo se expresa: 'Es que le voy a decir a mis amiguitos que mi mamá es Marjorie de Sousa', y yo '¡ay, mi amor qué van a saber!'. ¡Lo amo! Es un sol". ¿Qué te dijo del pelirrojo? "Me dice 'mamá, no me gustas, no me gusta como te ves, pero no importa. Vamos a hacer algo, tú te regresas a México, te regresas y vuelves por mí y entonces yo te acompaño a que te cambies el color del pelo y te pongas rubia otra vez'. Le digo '¡ah, bueno, vale!'". marjorie de sousa planes de navidad pelirroja nuevo look Marjorie de Sousa de pelirroja | Credit: Mezcalent ¿Qué le ha pedido Matías a Santa? "Maty ha pedido a Santa una moto de policía, pero se ríen porque ya mi estacionamiento, tiene más carros de él que míos. Le digo '¡Maty, ya no entramos!'; de verdad, no tengo dónde guardar un tractor, una moto, otra moto, cuatro ruedas, tiene de todo, pero ya quiere una moto de policía". ¿Cuáles son tus planes para Navidad? "En Navidad con esta nueva ola que hay, hay que cuidarnos otra vez, no bajar la guardia aunque estemos vacunados y yo creo que me voy a quedar tranquilita con mi familia en casa en México".

