Marjorie de Sousa asegura que su hijo Matías está enterado de los problemas legales de sus padres Los conflictos legales entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por el hijo de ambos, Matías Gregorio, fueron una constante por años. ¿Qué pensará el niño cuando crezca? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al poco tiempo del nacimiento de Matías Gregorio, su madre Marjorie de Sousa inició un proceso legal contra su padre Julián Gil. Luego de diversos encuentros con las autoridades, el actor perdió la patria potestad de su hijo menor; lo cual, hasta la fecha lamenta mucho. Ante esta situación, la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro fue cuestionada sobre la posibilidad de que el niño, en un futuro, se entere de la batalla jurídica y los escándalos alrededor de ello entre quienes le dieron la vida; lo cual, no parece preocuparle mucho y explica las razones. "Matías es un niño muy sano, muy centrado. Y Matías está enterando de muchas cosas; jamás se va a envenenar su corazón. Y, la verdad, que es un proceso que poco a poco va a ir viendo. Él sabe, nos ve en televisión, prendes la televisión y siempre salimos; entonces, no puedes esconder eso ¡no!", reveló De Sousa a los medios de comunicación. "Dejé mucho tiempo de hablar de ese tema. Estoy trabajando, me va muy bien. Gracias a Dios estoy muy bien y puedo seguir adelante". Respecto a la declaración de amor que Luciano, el primogénito de Leticia Calderón le hizo a la actriz, ella está tratando de cuadrar agenda con su colega para que se dé el acercamiento con el chico. Marjorie de Sousa hijo Matías Julián Gil Credit: Mezcalent/Gustavo Caballero/South Beach Photo/REX/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo amé [a Luciano Collado]. Les tengo que confesar que Lety [Calderón] y yo tenemos más de un mes tratando de vernos, porque le voy a dar la sorpresa a Luciano, y resulta que [no hemos coincidido]", reveló. "Va a ser sorpresa porque de aquí a que nos encontremos. Lety está grabando, me puse a grabar, regresé; luego se fue ella, se enfermó, luego me enfermé. Dije 'Lety ¿es en serio?'; ya nos reímos. Pero bueno, sé que pronto se va a dar ese encuentro". Marjorie de Sousa también confesó que está "muy feliz y muy enamorada" de su pareja sentimental Vicente Uribe.

