"Yo tengo un principito azul. Estoy disfrutando al máximo el crecimiento de Matías. Me he enfocado mucho en él, en mí, creo que necesitaba ese espacio. Yo creo que cuando Dios te pone a esa persona en el camino, aunque tú digas que no, si esa persona es para ti, ahí va a estar. Creo que también es válido estos procesos de estar solos, de quererte. Si tú no consigues esa estabilidad contigo emocional no vas a poder ofrecer nada bueno a nadie, entonces es mejor estar en calma. Me siento muy bien, me siento preparada, me siento muy agradecida, me siento contenta, pero no me siento desesperada ni tampoco estoy así como: 'ay, ya que llegue'. No, estoy muy tranquila, la verdad", aseguró.