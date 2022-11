Marjorie de Sousa habla de su relación sentimental Desde hace un tiempo, Marjorie de Sousa mantiene un romance con un empresario mexicano y los rumores de boda han salido a la luz ¿qué dice la actriz? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, tras convertirse en madre de Matías Gregorio, el hijo que tuvo con Julián Gil, Marjorie de Sousa se mantuvo soltera y dedicada a los conflictos legales que se suscitaron por la manutención y cuidado del niño, desde hace un tiempo para estar feliz con su pareja sentimental Vicente Uribe, un empresario mexicano, con quien incluso se ha rumorado podría llegar al altar. Ahora, la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro habla por primera vez de cómo va su relación sentimental y si pretende en breve contraer nupcias como se ha mencionado. "Feliz ¿cómo me veo?", mencionó De Sousa a los medios de comunicación. "Estoy feliz. En el amor no necesitas casarte para ser feliz. Eso se disfruta todos los días". Respecto a cómo va el desarrollo emocional de su hijito, quien nunca ha convivido con su padre ante las restricciones que la propia famosa puso a nivel judicial, asegura que todo está en orden. Incluso, desestimó cualquier crítica o comentario que hayan lanzado en su contra y asegura que "todo está perfecto". "Maty es un ser feliz, lleno luz, de mucho amor y está creciendo así. Matías está hermoso, inteligente, maravilloso", agregó. "Si me importaran [los malos comentarios], creo que no estaría aquí, pero no. Creo que cada día, se resbalan más". Marjorie de Sousa Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa dio a conocer que, además de sus proyectos profesionales personales, está preparando algo con su hijo Matías y pronto dará detalles al respecto; también reveló cómo pasará estas fiestas navideñas. "Viene algo muy bonito que les estaré presentando. Pronto les contaré. "Tenemos planeado un viaje; vamos a estar con la familia, ya podemos estar todos juntos. La vamos a pasar con mis sobrinos, mi hermano, todos juntos".

